Europa League: il Petrocub passa il turno dopo lo 0-0 contro il TNS

Termina 0-0 il match di Europa League tra The New Saints 0-0 Petrocub con questi ultimi a passare il turno.

Nell’incontro valido per i preliminari di Europa League, The New Saints e Petrocub Hînceşti hanno concluso il match a reti inviolate, ma la partita è stata tutt’altro che priva di tensione. Il risultato finale di 0-0 al Park Hall Stadium nasconde una gara ricca di interventi decisi, ammonizioni e un’espulsione, che hanno reso il confronto un vero e proprio scontro di resistenza più che di abilità tecnica.

Il match è iniziato subito in modo acceso con numerosi falli da parte della squadra ospite. Già al 15° minuto Ion Bors del Petrocub Hînceşti è stato ammonito per un fallo, seguito poco dopo da Dan Puscas al 18° minuto. La squadra moldava ha cercato di imporsi fisicamente, ma questa strategia li ha portati a commettere numerosi errori.

La partita ha preso una piega ancora più complicata per gli ospiti quando, al 25° minuto, Mihail Platica è stato ammonito per un altro fallo. La tensione è esplosa al 40° minuto, quando Jordan Williams dei The New Saints è stato espulso per rissa, lasciando la squadra gallese in dieci uomini per il resto della partita.

La seconda metà del primo tempo ha visto un continuo crescere della tensione, culminata nel secondo cartellino giallo per Dan Puscas al 45’+2′, che ha costretto anche il Petrocub Hînceşti a giocare con un uomo in meno. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 0-0, ma con due squadre ridotte in dieci uomini e numerose ammonizioni che prefiguravano un secondo tempo altrettanto combattuto.

Il secondo tempo è iniziato senza cambiamenti nel punteggio, ma con una serie di sostituzioni da entrambe le parti per cercare di trovare la chiave giusta per sbloccare il match. Petrocub ha sostituito Dumitru Demian con Teodor Lungu subito all’inizio del secondo tempo, mentre The New Saints ha effettuato una serie di cambi tra il 61° e il 71° minuto, con l’inserimento di Adrian Cieslewicz, Ash Baker e Declan McManus per dare nuova energia alla squadra.

Nonostante i tentativi delle due squadre, la partita è rimasta bloccata su un risultato di parità. L’unico aspetto che ha continuato a movimentare l’incontro sono stati i falli e le relative ammonizioni: prima Silviu Smalenea del Petrocub al minuto 80, poi Ion Jardan all’89°. Anche The New Saints non è stato esente da punizioni, con Daniel Davies ammonito al 90’+4′ per un intervento scorretto.

L’incontro si è concluso al 90’+6′, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare la via del gol.