Champions League: il Fenerbahce di Mourinho eliminato. Passano Sparta Praga, Dybamo Kyiv e Salisburgo. I risultati di oggi

La giornata di ritorno dei preliminari di Champions League ha decretato i verdetti tanto attesi, con tre squadre che sono riuscite a guadagnarsi l’accesso ai playoff del prestigioso torneo UEFA. A differenza delle aspettative, i match di oggi hanno regalato emozioni intense, ribaltamenti di fronte e qualche sorpresa.

Slovan Bratislava Resiste, APOEL Be’er Sheva Eliminato

Il primo verdetto della serata è arrivato dal confronto tra l’APOEL Be’er Sheva e lo Slovan Bratislava. Dopo la sconfitta per 2-0 subita all’andata in Slovacchia, la squadra israeliana non è riuscita a ribaltare il risultato, fermandosi su uno 0-0 che sancisce la loro eliminazione dalla competizione. Lo Slovan Bratislava, pur non brillando nel match di ritorno, è riuscito a gestire con successo il vantaggio accumulato, difendendosi con ordine e senza correre rischi eccessivi. Con questa prestazione, gli slovacchi avanzano ai playoff, dove sperano di continuare il loro cammino verso la fase a gironi.

Bodo Glimt Travolge lo Jagiellonia e Passa

Un’altra squadra che non ha lasciato dubbi sulla sua superiorità è stata il Bodo Glimt, che ha dominato i polacchi dello Jagiellonia con un netto 4-1. Dopo aver vinto di misura per 1-0 all’andata, la formazione norvegese ha fatto valere tutta la sua forza offensiva nella gara di ritorno. Il Bodo Glimt ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, mettendo a segno quattro gol che hanno spazzato via ogni speranza di rimonta per il Jagiellonia. Con questa brillante prestazione, i norvegesi avanzano meritatamente ai playoff, pronti a sfidare avversari di livello ancora più alto.

Twente-Salisburgo: Pareggio Rocambolesco, ma Passano gli Austriaci

L’incontro più spettacolare della giornata è stato senza dubbio quello tra Twente e Salisburgo, terminato con un emozionante 3-3. Dopo la vittoria per 2-0 all’andata, il Salisburgo è arrivato in Olanda con un vantaggio rassicurante, ma la partita si è rivelata molto più complicata del previsto. Gli austriaci hanno aperto le marcature con Kjaergaard, seguiti dal raddoppio di Dorgeles al 25′. Tuttavia, il Twente ha mostrato grande carattere, accorciando le distanze con Hilgers a due minuti dalla fine del primo tempo, solo per essere nuovamente trafitto dal terzo gol di Yeo al 46′.

Nella ripresa, gli olandesi hanno continuato a lottare e sono riusciti a rimettersi in corsa con Hoorenbeeck, prima di segnare il gol del pareggio con Steijn a pochi minuti dalla fine. Nonostante la rimonta, il Twente non è riuscito a ribaltare completamente il risultato dell’andata e a passare il turno è stato il Salisburgo, che grazie alla vittoria nel primo incontro riesce a mantenere vivo il sogno di accedere alla fase a gironi.

Che batosta per Mourinho. Fenerbahce eliminato ai supplementari

Il sogno di rimonta del Fenerbahce nella Champions League si è infranto in modo drammatico, lasciando i tifosi turchi con il cuore spezzato. La squadra di Josè Mourinho è stata eliminata al terzo turno preliminare del torneo, dopo un confronto serrato contro il Lille, che si è concluso con un pareggio per 1-1 nella gara di ritorno. La situazione era già complicata per i Canarini Gialli dopo la sconfitta per 2-1 subita nel match di andata, con il gol decisivo dei francesi arrivato nei minuti di recupero, al 90’+1′. Nonostante il sostegno del pubblico di casa e una prestazione coraggiosa, il Fenerbahce non è riuscito a ribaltare il risultato. La partita di ritorno si è giocata in un’atmosfera infuocata, con i turchi che hanno lottato fino all’ultimo per ribaltare il pronostico. Le speranze di rimonta sono aumentate quando, al 90’+1′, Diakité del Lille ha segnato un autogol sfortunato, deviando un colpo di testa di Edin Dzeko nella propria porta. Questo gol ha portato il punteggio sull’1-0 per il Fenerbahce, prolungando così la partita ai tempi supplementari.

La tensione è salita ulteriormente quando, al minuto 109, il Lille è rimasto in dieci uomini a causa dell’espulsione di Mandi. Sembrava l’occasione perfetta per i padroni di casa per completare la rimonta. Tuttavia, il destino ha avuto altri piani: un fallo di mano in area di rigore ha regalato al Lille un calcio di rigore, che Jonathan David ha trasformato senza esitazione. Con questo gol, il Lille ha pareggiato l’incontro e infranto definitivamente il sogno del Fenerbahce di avanzare in Champions League. Per Mourinho e i suoi uomini, questo risultato rappresenta una delusione cocente, nonostante la squadra abbia dimostrato carattere e determinazione. Tuttavia, il calcio è spesso spietato, e anche una prestazione coraggiosa può non essere sufficiente.

L’ultima gara di giornata appena conclusa è stata vinta per 2-0 dalla Dynamo Kyiv e Rangers grazie ai gol di Pikhalyonok e Voloshyn. Nelle gare iniziate alle 20 il Ludogorets ha subito una pesantissima sconfitta in casa per 2-7 contro il Qarabag. Passa lo Sparta Praga che ha battuto FCSB per 3-2. Avanti anche lo Slavia Praga nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Royal Unions SG.

Risultati della Giornata:

APOEL (Cyp) 0-0 Slovan Bratislava (Svk)

Bodo/Glimt (Nor) 4-1 Jagiellonia (Pol)

Fenerbahce (Tur) 1-1 Lille (Fra) (Dopo Supplementari)

Twente (Ned) 3-3 Salzburg (Aut)

PAOK (Gre) 1-3 Malmo FF (Swe) (Dopo Supplementari)

Ferencvaros (Hun) 1-1 Midtjylland (Den)

Ludogorets (Bul) 2-6 Qarabag (Aze) (Dopo Supplementari, Suppl. 113)

FCSB (Rou) 2-3 Sparta Praga (Cze)

Royale Union SG (Bel) 2-1 Slavia Praga (Cze)

Rangers (Sco) 0-2 Dyn. Kyiv (Ukr) (88′)