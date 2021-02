La battaglia per i diritti tv in Serie A non si è ancora conclusa, ma ancora bisogna assegnare i diritti per il triennio di Europa League 2021-2024 in streaming.

Secondo quanto riporta “Il Sole 24 ore”, Dazn sarebbe in pole position per trasmettere in streaming la partita della competizione europea, le altre concorrenti sono Mediaset e Discovery. Sky ha già avuto i diritti tv, ma non può trasmettere tutte le partite in esclusiva su Iptv per via della sentenza del Consiglio di Stato.