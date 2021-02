Dopo mesi di trattative il Foggia è finalmente di Maria Assunta Pintus.

Secondo quanto riporta “Foggiacittaaperta.it”, Roberto Felleca ha ceduto il suo 50% di quote della società pugliese alla Pintus, che adesso ha l’80% della società rossonera e diventa azionista di maggioranza. Il restante 20% è di Davide Pelusi. La Pintus ha acquistato le quote da parte di Felleca per 840 mila euro.