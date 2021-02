Il Bonus Irpef potrebbe essere restituito da 1,5 milioni di lavoratori dipendenti.

Infatti secondo quanto riporta “Sky tg 24”, per i lavoratori che hanno un reddito che va dai 28mila ai 40mila euro il bonus potrebbe trasformarsi in detrazione. La detrazione si calcola sul reddito complessivo del lavoratore, immobili compresi, ma questa informazione – reddito complessivo del lavoratore – è sconosciuta alle aziende che fanno da sostituto d’imposta in busta paga. Di conseguenza, 1,5 milioni di lavoratori che possiedono una prima casa di proprietà – che quindi concorre alla formazione del reddito – rischiano di vedersi arrivare una lettera dall’Agenzia dell’Entrate che chiede di restituire (in tutto o in parte) l’importo della detrazione. Il rischio è di dover restituire i soldi. Per questo motivo, è consigliabile valutare la propria situazione e, nel caso, presentare la rinuncia al bonus.