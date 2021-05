I giocatori della nazionale di Mancini si sono sottoposti nella giornata di oggi alla seconda dose del vaccino anti-covid presso l’istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e presso l’IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano).

Nel pomeriggio invece raduno presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) per iniziare la preparazione in vista del Campionato Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma