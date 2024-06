Euro Bologna: lo soffiano alla Juve e lo prendono per 7 milioni di euro | Primo colpo da Champions League

Grande innesto in entrata dei felsinei, che rinforzano la propria rosa in vista della partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie.

Il campionato di Serie A si è ormai concluso da più di un mese, ma in casa Bologna non si placa l’entusiasmo dopo la storica annata disputata. Il club felsineo infatti ha raggiunto una clamorosa e insperata qualificazione alla Champions League, cosa che ai nastri di partenza sembrava altamente impossibile. Un traguardo che fino ad oggi era stato ottenuto solamente un’altra volta nella storia della società, quando i felsinei vinsero lo scudetto.

La grande gioia per i tifosi rossoblù non è ancora rientrata dunque. Lo stesso poi vale per la società, che però ha già iniziato a lavorare proprio per prendere parte nel miglior modo possibile alla coppa dalle grandi orecchie e non sfigurare. Dopo l’addio di Thiago Motta, che ha deciso di passare alla Juve, e l’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano, la proprietà statunitense sta provando a rinforzare la rosa nel miglior modo possibile.

Ed è proprio per questa ragione che il club sta seguendo diversi profili di spessore. Uno di questi però è ormai praticamente fatto. Scippato proprio alla Vecchia Signora, il calciatore arriverà in città per appena 7 milioni di euro, andando a rappresentare un innesto di tutto rispetto per il Bologna che verrà.

Ecco il colpo Champions del Bologna

Secondo quanto riportano i maggiori quotidiani sportivi, Emil Holm si può già definire un nuovo calciatore del Bologna. L’esterno svedese ha giocato in prestito all’Atalanta nella stagione scorsa, ma la Dea ha deciso di non riscattarlo. Di conseguenza il classe 2000 è tornato allo Spezia.

Su di lui però fin da subito si sono messe diverse squadre pronte ad acquistarlo, tra cui spiccava anche la Juventus, pronta a garantire una buona alternativa sulle corsie a mister Thiago Motta. I felsinei però sono stati più rapidi, e lo hanno soffiato ai bianconeri mettendo sul piatto appena 7 milioni di euro.

Holm non esclude Gosens

Per l’opinione di vari addetti ai lavori, l’arrivo del calciatore ex Atalanta avrebbe escluso del tutto la possibilità per il Bologna di prendere Robin Gosens. In realtà però il Bologna sta lavorando anche per acquistare il calciatore dell’Union Berlino.

Questa pista però, se fino a qualche settimana fa sembrava completamente a tinte rossoblù, adesso deve registrare un nuovo importante interessamento: quello del Benfica.