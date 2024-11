Euro 2032, Abodi: «Palermo in corsa con altre sei città per ospitare la partite»

Palermo torna in corsa tra le città italiane per ospitare l’Europeo del 2032. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi – in occasione della conferenza stampa in Senato per la presentazione del disegno di legge di Fi per la costruzione e ristrutturazione dell’impiantistica sportiva – ha riacceso le speranze dopo che il capoluogo siciliano fu inserito come riserva dalla Figc nella presentazione del dossier finale per la candidatura italiana all’Uefa. Di seguito le dichiarazioni di Abodi:

«L’Europeo del 2032 può essere un ulteriore acceleratore e ovviamente ci sono delle scadenze con i sei stadi che dovranno essere scelti prima. Ma l’agenda non deve essere dettata dagli appuntamenti sportivi. Tre stadi sono inevitabili e sono quelli della Juventus, di Milano e Roma. Poi ci sarà una competizione che ritengo bellissima che comprenderà Palermo, Napoli, Verona, Genova, Bari, Firenze, Bologna e Cagliari».