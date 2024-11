Sampdoria verso il Palermo: seduta pomeridiana per gli uomini di Sottil. Il report

La Sampdoria continua a lavorare senza sosta in vista del match contro il Palermo, valevole per la 14esima giornata di Serie B e in programma domenica 24 novembre. Attraverso il proprio sito ufficiale, i blucerchiati hanno pubblicato il report sulla seduta odierna:

“Proseguono gli allenamenti della Sampdoria nella settimana di sosta del campionato e nell’ambito del ritiro all’AC Hotel. Sotto il sole di Bogliasco i blucerchiati hanno sostenuto una seduta pomeridiana a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitelle tattiche sul campo superiore del “Mugnaini”. Assenti i nazionali Bartosz Bereszynski e Nikolas Ioannou”.