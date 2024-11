Frosinone-Palermo, tifoso rosanero denunciato: trovato con una torcia di segnalazione nei pantaloni

In occasione della partita Frosinone-Palermo dell’8 novembre, gli agenti della D.I.G.O.S. della Questura di Frosinone hanno denunciato un tifoso palermitano legato a un gruppo ultras per possesso di artifizi pirotecnici, violando l’art. 6 ter della legge 401/1989. Come riportato da FrosinoneToday, durante il prefiltraggio nell’area riservata ai sostenitori ospiti, il tifoso è apparso agitato, attirando l’attenzione della polizia.

A seguito di un controllo accurato, il tifoso è stato trovato con una torcia di segnalazione nascosta nei pantaloni. Questo ha portato al deferimento del tifoso all’Autorità Giudiziaria, con l’iter amministrativo per l’emissione del Daspo attualmente in corso.