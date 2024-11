Cosenza, Alvini: «Il ricorso perso ci aveva sconfortato, ma ora è tutto alle spalle»

L’allenatore del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha condiviso le sue riflessioni sull’inizio di stagione della sua squadra durante la trasmissione 11 in Campo de LaCTV. Nonostante una partenza complessa segnata dalla penalizzazione, Alvini ha elogiato il lavoro psicologico svolto dallo staff per mantenere alta la motivazione della squadra e la fiducia nel progetto.

«Ci eravamo ritrovati con 4 punti in 3 partite, poi è arrivata la penalizzazione che ci ha riportato a zero. In questo, però, sono stati bravi Delvecchio e Ursino così come anche noi dello staff, a fare un lavoro psicologico importante per tirare su di morale la squadra. Successivamente abbiamo presentato ricorso, fiduciosi di riavere almeno due dei quattro punti, ma il no della corte ci aveva buttato un po’ nello sconforto. Adesso però è tutto superato. A me questo Cosenza piace allenarlo e viverlo nella sua quotidianità. Mercato? Non ci sto pensando perché mancano 7 giornate. Io penso solo al campo. Ci penseranno Delvecchio e Ursino al mercato e loro sapranno come migliorare la squadra. Forse ci manca un po’ di esperienza e delle conoscenze a livello di squadra, perché il secondo gol che abbiamo preso a Brescia è uno sbaglio nostro che non possiamo commettere».