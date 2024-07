Euro 2024, tanto equilibrio ma pochissime emozioni: all’intervallo 0 a 0 tra Portogallo e Francia

Si è appena concluso con il risultato di 0 a 0 il primo tempo di Portogallo-Francia, match valevole per i quarti di finale dell’Europeo. Al Volksparkstadion di Amburgo le due squadre mostrano tanto equilibrio e non creano particolari occasioni nitide per sbloccare la gara. Tanti duelli, qualche guizzo tecnico da parte di alcuni giocatori, come Rafael Leao e Mbappè, ma nessuna parata importante da parte dei due estremi difensori. La vincente di questa sfida affronterà la Spagna, uscita trionfante per 2 a 1, dopo i tempi supplementari, dal confronto con la Germania.

