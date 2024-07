Euro 2024, Francia e Portogallo si accendono tardi: 0 a 0 ai tempi regolamentari, si va ai supplementari

Dopo Spagna-Germania, anche Portogallo-Francia verrà decisa ai tempi supplementari. I 90 minuti non bastano alle due squadre per accedere alle semifinali, dove una delle due incontrerà le furie rosse dopo il 2 a 1 contro i tedeschi. Dopo un primo tempo povero di emozioni, nella ripresa si assiste a un’altra partita a partire dal 60′. Le prime migliori occasioni le ha il Portogallo, prima col diagonale di Bruno Fernandes neutralizzato da Maignan, il quale si ripete con un super doppio intervento su Vitinha e Cristiano Ronaldo. Subito dopo reagisce la Francia, grazie anche all’ingresso di Dembele che, dal limite, sfiora l’incrocio con un tiro a giro. Qualche istante prima, invece, Kolo Muani e Camavinga vanno vicini all’1 a 0 da posizione ravvicinata. Le due squadre provano a evitare i supplementari ma quanto messo in campo non basta.

