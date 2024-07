Euro 2024, rigori stavolta fatali per il Portogallo: Francia in semifinale, affronterà la Spagna

Sarà la Francia la seconda semifinalista degli Europei che, dopo lo 0 a 0 dei tempi regolamentari, vince 5 a 3 ai rigori contro il Portogallo.

Dopo un primo tempo povero di emozioni, nella ripresa si assiste a un’altra partita a partire dal 60′. Le prime migliori occasioni le ha il Portogallo, prima col diagonale di Bruno Fernandes neutralizzato da Maignan, il quale si ripete con un super doppio intervento su Vitinha e Cristiano Ronaldo. Subito dopo reagisce la Francia, grazie anche all’ingresso di Dembele che, dal limite, sfiora l’incrocio con un tiro a giro. Qualche istante prima, invece, Kolo Muani e Camavinga vanno vicini all’1 a 0 da posizione ravvicinata. Le due squadre provano a evitare i supplementari ma quanto messo in campo non basta. Nei 30 minuti aggiuntivi, Ronaldo spreca un rigore in movimento calciando alto, mentre Mbappe e Leao trovano le opposizioni difensive provvidenziali di un super Pepe e di Upamecano.

Si va dunque ai rigori. Dembelè, Ronaldo, Fofana, Bernardo Silva e Koundè non sbagliano, mentre Joao Felix colpisce il palo. Successivamente Barcola continua la striscia positiva dei francesi, a cui segue la replica di Nuno Mendes. Theo Hernandez si presenta dal dischetto e segna il gol decisivo che permette alla sua Nazionale di giocarsi la semifinale contro la Spagna. Rigori stavolta fatali per il Portogallo, grazie ai quali ha battuto la Slovenia agli ottavi.