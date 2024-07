Euro 2024, Merino porta la Spagna in semifinale al 119′: 2 a 1 alla Germania, padroni di casa eliminati

La Spagna è la prima semifinalista degli Europei. Le furie rosse, dopo i tempi supplementari, vincono 2 a 1 ed eliminano la Germania grazie al gol di Merino al 119′. A Stoccarda, probabilmente, è andata in scena una finale anticipata tra due squadre che, sino ad oggi, hanno offerto di più a livello di gioco e spettacolo. Non a caso i padroni di casa escono a testa alta e meritano qualcosa di più, anche per quanto visto stasera in campo. Nella prima frazione di gioco, conclusa a reti inviolate, i tedeschi creano le migliori occasioni, soprattutto con Havertz, il quale in due episodi poteva fare meglio. Ad inizio ripresa il giovane Yamal consegna a Olmo il pallone dell’1 a 0, ma la Germania reagisce e sfiora il pari prima con Fullkrug, che colpisce il palo, e poi sempre con Havertz, che lanciato a rete decide di effettuare un pallonetto che sfiora la traversa. All’88’ Kimmich pulisce di testa un pallone dalla destra e permette a Wirtz di siglare il pareggio che manda le due squadre ai supplementari. Decisivo al 119′ il colpo di testa di Merino. La Spagna affronterà la vincente di Portogallo-Francia, in campo stasera alle 21.

