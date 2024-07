Euro 2024, Wirtz tiene in vita la Germania e beffa la Spagna: 1 a 1 nei 90 minuti, si va ai supplementari

La prima semifinalista degli Europei si deciderà ai supplementari. I primi 90 minuti tra Germania e Spagna terminano con il risultato di 1 a 1. A Stoccarda le furie rosse vanno in vantaggio grazie al gol di Dani Olmo nel secondo tempo, ma pagano la grinta e la tenacia dei padroni di casa, i quali hanno creato le migliori occasioni durante l’intera partita, a partire dai due tentativi di Havertz nella prima frazione di gioco. Anche dopo il vantaggio della Nazionale allenata da De La Fuente, i tedeschi ci provano con tutte le proprie forze e colpiscono anche un palo con Fullkrug e sprecano una grossa chance con Havertz, il quale non sfrutta l’errore di Unai Simon e sfiora la traversa con un pallonetto da fuori area nonostante fosse lancio a rete. All’88’, però, su un pallone proveniente dalla sinistra, la sponda di Kimmich consegna a Wirtz il pallone dell’1 a 1. Al 94′ ci prova anche Muller immolandosi su un cross teso in area di rigore, ma il suo tentativo si polverizza nel fondo. Le due squadre, dunque, si contenderanno la posta in palio ai supplementari.

Continue Reading