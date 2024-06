Euro 2024, stasera esordio dell’Italia contro l’Albania. Probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Italia e Albania.

L’atmosfera al Westfalen Stadion di Dortmund è carica di emozioni, evocando ricordi di grandi successi passati come il gol di Alessandro Del Piero contro la Germania.

Preparazione e Spirito della Squadra

Spalletti ha lavorato duramente per infondere coraggio e autostima in una squadra giovane e ancora in fase di sviluppo. Dopo il trionfo a Wembley tre anni fa, molti dei veterani non sono più presenti, ma restano figure chiave come Donnarumma, Chiesa, Barella e Scamacca, su cui Spalletti conta molto.

Strategia Tattica

La strategia tattica di Spalletti è innovativa e fluida, con moduli flessibili che possono variare tra il 3-4-2-1, 4-2-3-1 e 3-2-4-1, a seconda delle fasi del gioco. L’Italia punterà su un calcio offensivo e dinamico, cercando di imporre il proprio gioco con cinque uomini in attacco. La partita contro l’Albania è cruciale. Vincere la prima partita darebbe slancio e fiducia alla squadra, in un girone difficile dove nulla è garantito. La pressione è tutta sugli Azzurri, che devono dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Contesto e Motivazioni

Vincere è fondamentale per impostare un Europeo positivo e far dimenticare le recenti delusioni delle doppie eliminazioni ai Mondiali. L’Italia sta cercando di ricostruire e gettare le basi per un futuro promettente, con Spalletti che ha adottato un approccio innovativo e fuori dagli schemi tradizionali.

L’articolo sottolinea come Spalletti abbia lavorato molto sui dettagli tattici e motivazionali, nonostante il poco tempo a disposizione. L’Italia è pronta a scendere in campo con coraggio, sostenuta dall’intera nazione, per affrontare le sfide europee con determinazione e speranza.

Italia

Portiere: Donnarumma (1)

Difensori: Di Lorenzo (2) Bastoni (2) Calafiori (23) Dimarco (3)

Centrocampisti: Barella (18) Jorginho (8) Frattesi (7) Pellegrini (10)

Attaccanti: Chiesa (14) Scamacca (9)

Albania

Portiere: E. Berisha (1)

Difensori: Hysaj (4) Ismajli (6) Djimsiti (20) Mitaj (3)

Centrocampisti: Ramadani (20) Asllani (21) Bajrami (10) Asani (9)

Attaccanti: Broja (11) Seferi (15)

Informazioni di Partita

Stadio: Westfalen, Dortmund

Orario: 21:00

TV: RaiUno, Sky Sport Uno e 251

Arbitro: Zwayer (Ger)

Guardalinee: Lupp, Achmuller

Quarto uomo: Siebert

VAR: Dingert

AVAR: Dieperink (Ola)