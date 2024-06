Euro 2024, stasera Croazia-Italia. L’ex rosa Budan: «Scamacca attaccante di buon livello»

Igor Budan, croato con passato in rosanero. Ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera dell’Italia con la Croazia:

«Scamacca? Quello che ha dimostrato durante la stagione è stato eccezionale, come valore. Ha fatto vedere cosa e quanto può fare, segnare così tanto ed essere un giocatore importante per la squadra non è poco. Ora con l’Italia c’è poco tempo per preparare certe partite e certe competizioni e gli manca un po’ di esperienza in queste situazioni. E’ un giocatore di buon livello, sa segnare da fuori… Spalletti dice che è pigro? Magari fa parte delle caratteristiche, magari lo è nel cercare di fare più pressing. Ma serve capire anche quali sono i momenti».

«Kramaric sta segnando con grande continuità, Budimir ha fatto benissimo in Spagna, Petkovic i suoi gol li fa sempre… In campionato segnano, se il ct li fa ruotare significa che sta cercando la soluzione migliore. Se giocherà solo con Kramaric è perché non vorrà dare punti di riferimento ai difensori di Spalletti, muovendo molto le linee. Modric? Mi ha preoccupato la concentrazione nei passaggi, non l’ho mai visto sbagliarne così tanti. Ha fatto errori non da lui e credo sia legato ad un discorso fisico, in quel modo poi ne risente anche la concentrazione. Sono preoccupato per la tenuta fisica e poi mentale dei senatori. Centrocampo? Io partirei con Brozovic, sia per l’esperienza che per le partite sbagliate. Mettere Baturina nel fuoco di stasera è rischioso».