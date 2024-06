Euro 2024, stasera Croazia-Italia. Abodi: «Pericolo più grande sono i nostri limiti»

Il ministro dello Sport Andrea Abodi intervenendo da remoto all’evento ‘Salute Direzione Nord’ a Palazzo Lombardia, si è espresso in vista della gara di Euro 2024 in programma stasera, 24 giugno, tra Italia e Croazia.

«Croazia? Giochiamo in parte contro un avversario, e in parte contro un avversario più grande che sono i nostri limiti, ma sono sicuri che riusciremo a batterli. Sono convinto che passeremo questo turno, i ragazzi sono ben allenati. Mi auguro che dopo questa sera si riesca ad andare avanti come auspicano tutti gli italiani».