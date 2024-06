Euro 2024: Portogallo steso 2 a 0, la Georgia vola agli ottavi. La Turchia vince 2 a 1 ed elimina la Repubblica Ceca

Si è appena conclusa la fase a gironi degli Europei 2024. Il Portogallo, già certo del primo posto del Gruppo F dopo le due vittorie nelle partite precedenti, si arrende ad una grandissima Georgia. Il gol al 2′ di Kvaratskhelia, la rete su rigore al 57′ di Mikautadze e le parate di Mamardashvilila, firmano il 2 a 0 e trascinano la propria Nazionale agli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia. Vittoria anche per la Turchia che gioisce nei minuti finali. In superiorità numerica dal 20′ per l’espulsione di Baraka, gli uomini di Montella vanno in vantaggio per 1 a 0 grazie a Calhanoglou ma si fanno subito riprendere dalla Repubblica Ceca con Soucek. Al 94′ il sigillo di Tosun decide la gara ed elimina la Nazionale guidata da Hasek.

CLASSIFICA GRUPPO F

PORTOGALLO 6

TURCHIA 4

GEORGIA 4

REPUBBLICA CECA 2