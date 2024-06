Euro 2024, il tabellone degli ottavi: ostacolo Svizzera per l’Italia, insidia Belgio per la Francia (FOTO)

Gli Europei 2024 entrano nel vivo. Dopo le ultime partite della fase a gironi disputate nella giornata di oggi, mercoledì 26 giugno, cresce adesso l’attesa per l’inizio degli ottavi di finale. Italia subito in campo sabato 29 giugno alle ore 18 contro la Svizzera. Gli azzurri si trovano nella parte destra del tabellone, sulla carta più abbordabile rispetto a quella di sinistra dove sono collocate squadre come Spagna, Francia, Portogallo e Germania.

🚨🇪🇺 All set for Euro 2024 round of 16! Who’s gonna win the Cup? 🏆👀 pic.twitter.com/KSOjR78oLy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024