Euro 2024: niente intervento chirurgico per Mbappé, giocherà con una maschera

Nella serata di ieri, lunedì 17 giugno, la Francia ha vinto 1 a 0 nella sua gara d’esordio contro l’Austria, soffrendo anche più del dovuto. grazie alla sfortunata autorete di Wober al 38esimo minuto. Tre punti in tasca e tanta paura per le condizioni di Mbappé, uscito al 90′ dopo un colpo fortuito con Danso che gli ha provocato la rottura del naso.

Trasportato subito in Ospedale per controlli, a Mbappé è stata diagnosticata la frattura del naso ma, come riportato da un comunicato diramato dalla Federazione francese, il giocatore non verrà sottoposto all’intervento chirurgico. Il nuovo attaccante del Real Madrid sosterrà un breve periodo di cure e poi tornerà in campo con una mascherina protettiva