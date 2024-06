Euro 2024, alla Francia basta l’autorete di Wober: Austria sconfitta 1 a 0. La classifica del Girone D

Inizia con una vittoria l’Europeo in Germania della Francia. I transalpini superano di misura l’Austria per 1 a 0 grazie all’autorete di Wober al 38′, il quale devia in rete il cross dalla destra di Mbappe. I biancorossi hanno giocato a viso aperto, tanto che hanno sfiorato il gol del momentaneo 1 a 0 con Baumgartner pochi minuti prima di andare in svantaggio: la conclusione ravvicinata dell’attaccante austriaco viene respinta da un intervento prodigioso di Maignan. Nella ripresa le due squadre faticano a creare azioni pericolose: l’unica ghiotta occasione è nei piedi di Mbappe che, lanciato a rete davanti a Pentz, spedisce sul fondo, mentre nei minuti finali Giroud liscia il pallone sottoporta. Dopo ben 9 minuti di recupero, la Francia conquista i tre punti e aggancia l’0landa, trionfante nella giornata di ieri, domenica 16 giugno, contro la Polonia col risultato di 2 a 1.

CLASSIFICA GIRONE D

OLANDA 3

FRANCIA 3

AUSTRIA 0

POLONIA 0