Euro 2024: il 16enne Yamal in campo solo fino alle 23, la Spagna rischia la multa contro l’Albania

In Germania, la legislazione locale potrebbe rappresentare un problema per la Spagna durante l’Europeo, in particolare per il giovane giocatore Lamine Yamal, che ha solo 16 anni. La legge tedesca sul lavoro minorile prevede che i minori di 18 anni non possano lavorare dopo le 20:00, con deroghe specifiche per gli atleti fino alle 23:00.

Secondo quanto riportato dalla Bild, Yamal, che dovrebbe scendere in campo contro l’Albania questa sera alle 21:00, potrebbe teoricamente essere a rischio di sanzione se la partita si prolungasse oltre le 23:00 a causa di supplementari o ritardi. Questa normativa si applica a tutti i lavoratori minorenni presenti in Germania, inclusi gli atleti.

La situazione mette in evidenza le sfide che possono sorgere quando le leggi locali si scontrano con eventi sportivi internazionali. Tuttavia, grazie alle deroghe previste per gli atleti, è probabile che Yamal possa giocare senza problemi fino alla fine della partita regolamentare, purché non si superino le 23:00.