Romano: “De Zerbi-Marsiglia, affare fatto. Accordo fino al 2027”

Roberto De Zerbi è pronto a intraprendere una nuova avventura. L’ex allenatore del Palermo, come già trapelato negli scorsi giorni, ripartirà dal Marsiglia dopo la sua esperienza in Premier League con il Brighton. Secondo quanto riportato su “X” da Fabrizio Romano, il tecnico italiano ha accettato l’offerta dei francesi, con i quali firmerà un contratto fino al 2027. Il club inglese incasserà una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

🚨🔵⚪️ Roberto de Zerbi to Olympique Marseille, here we go! Agreement signed until June 2027, three year deal.

De Zerbi, ready to start OM chapter with Brassier as first signing soon.

Brighton will receive around €6m compensation. pic.twitter.com/eXjXxQHlKd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024