Euro 2024: i programmi e i volti di Rai Sport per gli Europei

La Rai si prepara ad un’estate ricca di sport. Venerdì 14 giugno in Germania avranno inizio gli Europei di calcio, con l’Italia di Spalletti impegnata nella competizione.

Per gli azzurri al via il 15 giugno alle ore 21 contro l’Albania. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai1 con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo Tiziana Alla. Il presentation studio sarà affidato ad Alessandro Antinelli con Lele Adani.

In seconda serata, per tutto il periodo della manifestazione la cui finale è fissata per il 14 luglio, su Rai1 andrà in onda Notti europee con Marco Mazzocchi conduttore. Nel cast fisso anche Valeria Ciardiello. Tra gli opinionisti che seguiranno l’evento per Rai Sport ci saranno gli ex calciatori Marco Tardelli, Sebino Nela, Ubaldo Righetti, Fulvio Collovati e Bruno Giordano.