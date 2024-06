Euro 2024, esordio flop per un Belgio sfortunato: la Slovacchia vince 1 a 0 grazie al gol di Schranz

Comincia nel peggiore dei modi l’Europeo del Belgio, uscito sconfitto per 1 a 0 dalla Slovacchia.

La Nazionale guidata dall’Italiano Calzona sblocca subito la gara al 7′ con Ivan Schranz che si ritrova nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare all’angolino basso di destra. Al 21′ il Belgio prova a reagire: Tiro niente male di Leandro Trossard dal limite che dà un bel da fare al portiere ma alla fine esce alta di un soffio. Sul finale della prima frazione è ancora la Slovacchia che rischia di andare in gol con Lukas Haraslin che aggancia un pallone alto in area e spara verso il sette di sinistra, Koen Casteels è costretto agli straordinari per respingere la conclusione. Slovacchia guadagna un tiro dalla bandierina.

Nella ripresa il Belgio prova subito a rimettersi in carreggiata. Al 59′ Lukaku segna sulla sponda di Onana ma il Var annulla il gol dell’1-1 per posizione di fuorigioco da parte dell’ex attaccante dell’Inter. Subito ci prova Bakayoko, ma il suo tiro a botta sicura da pochi passi viene salvato sulla linea da Hanckho. Nei minuti finali l’ennesimo intervento del Var annulla un altro gol a Lukaku per fallo di mano. Una serata da sfortunata per il Belgio, che non riesce a evitare la sconfitta contro una Slovacchia che, d’altro canto, conquista tre punti importantissimi e tutt’altro che scontati. Gli uomini di Calzona volano a tre punti insieme alla Romania, che oggi pomeriggio ha rifilato un 3 a 0 all’Ucraina

CLASSIFICA GIRONE E

ROMANIA 3

SLOVACCHIA 3

BELGIO 0

UCRAINA 0