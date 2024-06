Euro 2024: Slovacchia avanti 1-0 sul Belgio dopo i primi 45′

Termina 0-1 il primo tempo del match di Euro 2024 tra Belgio e Slovacchia.

A sbloccare la sfida è proprio la squadra guidata dall’Italiano Calzona al 7′ con Ivan Schranz che si ritrova nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare all’angolino basso di destra. Al 21′ il Belgio prova a reagire: Tiro niente male di Leandro Trossard dal limite che dà un bel da fare al portiere ma alla fine esce alta di un soffio. Sul finale della prima frazione è ancora la Slovacchia che rischia di andare in gol con Lukas Haraslin che aggancia un pallone alto in area e spara verso il sette di sinistra, Koen Casteels è costretto agli straordinari per respingere la conclusione. Slovacchia guadagna un tiro dalla bandierina. Termina dopo 2′ di recupero la prima frazione.