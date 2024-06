Euro 2024, cinque tifosi scozzesi feriti in un incidente: “Hanno dimenticato che in Germania si guida a destra”

La scorsa notte un terribile incidente stradale ha coinvolto cinque tifosi scozzesi in trasferta in Germania per seguire gli Europei: due di loro sono gravi. Come racconta “Fanpage.it” la macchina che avevano noleggiato all’aeroporto ha imboccato il lato sbagliato della carreggiata: “Hanno dimenticato che in Germania si guida a destra”.

Stasera iniziano in Germania gli Europei di calcio, col match inaugurale tra i padroni di casa e la Scozia. La vigilia della partita è stata funestata da un terribile incidente stradale, che ha lasciato cinque tifosi scozzesi feriti, due in gravi condizioni. Si è trattato di uno scontro frontale tra due automobili lanciate a tutta velocità l’una contro l’altra, conseguenza – a quanto pare dalle prime testimonianze – dell’abitudine di guidare a sinistra nel Regno Unito, contrariamente a quanto accade in Europa, dove si guida tenendo la destra.

L’incidente ha avuto luogo la scorsa notte vicino all’aeroporto di Weeze, a circa 70 chilometri da Dusseldorf. Le squadre di emergenza, tra cui quattro ambulanze, si sono precipitate sul posto: le immagini hanno mostrato diverse vittime ricevere i primi soccorsi sulla strada. I tifosi della Scozia avevano viaggiato su un volo proveniente da Edimburgo, che era atterrato intorno alle 23 in Germania, e avevano preso un’auto a noleggio dall’aeroporto, una Citroen scura. Ma nel loro viaggio verso Monaco, dove stasera si giocherà all’Allianz Arena il match inaugurale degli Europei, hanno imboccato il lato sbagliato della carreggiata, finendo per schiantarsi contro una Mercedes nera che procedeva in direzione opposta, il cui conducente – ugualmente ferito – è stato medicato sul posto.