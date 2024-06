Euro 2024: a Kane risponde Hjulmand, Danimarca-Inghilterra termina 1-1

Termina il match tra Danimarca e Inghilterra di Euro 2024 valido per il Gruppo C della competizione. Al Deutsche Bank Park è l’Inghilterra ad approcciare meglio al match. Gli uomini di Southgate, infatti, sbloccano il match al 18′ con il gol del solito Kane. Dopo pochi minuti però la Danimarca mostra i muscoli e Hjulmand segna e rimette il match in totale equilibrio.

Nel secondo tempo l’equilibrio si mantiene, e nessuna delle due formazioni riesce ad incidere e a buttare la palla in rete. Il match scivola così al triplice fischio sul risultato di 1-1.