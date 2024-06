E’ terminato il match valido per il Gruppo C di Euro 2024. Slovenia e Serbia si sono divise la posta in palio in un match equilibrato dall’inizio alla fine.

E’ infatti nella ripresa che si smuovono le acque. A passare in vantaggio è la Slovenia grazie al gol di Karnicnik al 69′. Luka Jovic però non ci sta e all’ultimo respiro del match, spedisce la palla in rete regalando l’1-1 definitivo alla Serbia.