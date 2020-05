L’Europeo 2020 è stato rinviato al 2021, ma potrebbe non essere questa l’unica novità. Infatti secondo quanto riporta “Marca” tre città che sono state scelte come sedi per i match potrebbero rinunciare vista la pandemia di Coronavirus. Tra queste la Federcalcio spagnola ha ammesso che non sarà Bilbao, che quindi è confermata una della sedi del torneo.