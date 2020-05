Gli abbonati di Espanyol e Leganes avranno gratuitamente un tagliando stagionale per la stagione 2020/21 per compensare le partite che mancano a causa della sospensione per la pandemia. La Liga dovrebbe riprendere nelle prossime settimane, con undici giornate che restano da giocare ma i tifosi non potranno assistere alle gare per evitare la diffusione del virus. Non è chiaro quando gli spettatori potranno tornare allo stadio, con i medici che ribadiscono come gli assembramenti vadano evitati finché non ci sarà un vaccino, che dovrebbe essere disponibile nel 2021. Le due squadre, come riporta “gianlucadimarzio.com”, sono in lotta per non retrocedere ed è possibile che una delle due l’anno prossimo giochi in seconda divisione. L’Espanyol, inoltre, ha fatto sapere che rimborserà gli abbonati del 20% per le partite che non potranno vivere sugli spalti. Nelle scorse settimane, il Getafe aveva garantito abbonamenti gratuiti per la stagione 2020/21 a chi ne aveva già sottoscritto uno quest’anno.