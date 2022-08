Soddisfatto per il suo esordio in biancorosso Gregorio Luperini, che nel match pareggiato al Curi contro il Parma ha indossato per la prima volta la maglia del Perugia:

«Sono contento, abbiamo fatto veramente bene e sono soddisfatto anche della mia partita – ha detto il centrocampista nel post partita –, il pari ci sta ma con un pizzico di fortuna potevamo anche vincere. Le occasioni più nitide le abbiamo avute noi, ma ci prendiamo il punto. Va bene così, è un passo avanti. Scelte sbagliate al momento di concludere? Penso che non sia un problema e che tutto si risolverà subito. I nostri attaccati sono giocatori fortissimi e hanno fatto una bellissima partita. Chiusura sul suo mentore Castori: Voglio ringraziare la società che mi ha voluto e il mister, sono qui per lui che ho ritrovato proprio com’era quando mi allenava a Trapani. Il ruolo? Mi trovo bene così – conclude Luperini –, per le mie caratteristiche è perfetto».