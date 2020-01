Sabato sarà la volta di San Tommaso-Palermo. I rosanero hanno battuto nella prima giornata di ritorno il Marsala per 1-3 continuando il duello a distanza con il Savoia che ha battuto proprio gli irpini per 2-0 al Giraud. Tra Palermo e San Tommaso all’andata c’era stato il risultato finale di 3-2, ma al di là dei tre punti conquistati dai rosanero, era saltato all’occhio il clima di festa che si è respirato sugli spalti del Barbera. Adesso però il Palermo non può sbagliare e se la dovrà vedere contro una squadra che si trova in una posizione di classifica molto deficitaria. A tal proposito, contattato in esclusiva dalla nostra redazione, il presidente del San Tommaso, Marco Cucciniello ha parlato del momento dei suoi: «La squadra non sta male, dico la verità, abbiamo un problema in attacco però» – ha riferito il numero uno del club irpino -. Come detto in apertura, nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta contro i “rivali” del Palermo: « Il Savoia è una bella squadra, l’abbiamo giocata fino alla fine, purtroppo non siamo riusciti a fare risultato, è il calcio». Come nel girone d’andata, l’affrontare il club rosanero può generare degli aspetti emotivi particolari: «Col Palermo c’è molta emozione, anche quando siamo stati al Barbera ci hanno tratto bene, ma noi dobbiamo fare punti per salvarci». Sarà una sfida particolare anche sul piano organizzativo, visto che si giocherà di sabato: «Giochiamo al De Cicco, ci sono circa 1000 posti, penso di riempirlo, non so in quanti vengano da Palermo» – ha proseguito -. Il presidente ha anche espresso la propria opinione sul duello a distanza tra lo stesso Palermo e il Savoia, che dista soltanto tre lunghezze dai rosanero: «Io penso che il Palermo lo vinca il campionato, secondo me la spunteranno i rosanero, è la mia convinzione, poi il campo dirà la sua». Non resta dunque che attendere sabato, poi si potrà assistere alla gara tra San Tommaso e Palermo.