Secondo quanto evidenziato da “MondoPrimavera.com”, l’ACR Messina sarebbe sulle tracce di Eugenio Licciardello, attaccante del Cosenza. Tra le squadre interessate al giocatore della formazione Primavera del Cosenza, oltre al già citato ACR Messina, vi sarebbe anche il Foggia. Autore di due reti in sette presenze in questa prima parte di stagione, Licciardello è stato seguito anche da altri club di serie D, come l’FC Messina, la Pro Sesto e il Legnano ma Foggia e ACR Messina sono al momento in pole per il suo acquisto.