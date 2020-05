Hanno del clamoroso le voci arrivate in queste ultime ore alla nostra redazione circa un possibile coinvolgimento di Joe Tacopina, attuale presidente e maggior azionista del Venezia, con il Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza. Voci secondo le quali dietro l’imprenditore italo-americano, ex vicepresidente del Palermo e proprietario del 40% delle quote del club rosanero, ci sarebbe sempre stato proprio il presidente dei lagunari. Non solo, perché pare che lo stesso Di Piazza abbia persino invitato Tacopina allo stadio “Renzo Barbera” in occasione di Palermo-Fc Messina, salvo poi dover fare dietrofront su suggerimento della dirigenza di viale del Fante.

Ma com’è andata veramente? Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, Di Piazza e Tacopina si sono sì visti ben 5-6 mesi fa a New York (da qui il successivo l’invito allo stadio “Renzo Barbera”), ma il motivo del colloquio, del quale il presidente Dario Mirri era anche informato, non era un diretto coinvolgimento del numero uno del Venezia con gli affari del Palermo. I due, infatti, si sarebbero incontrati perché Tacopina aveva manifestato l’interesse di presentare a Mirri e Di Piazza alcuni suoi amici imprenditori che volevano entrare come soci di minoranza nel club di viale del Fante. Ipotesi tramontata sul nascere per via delle non sufficienti risorse economiche a disposizione degli stessi.