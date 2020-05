«Nel corso dell’ultimo mese ci siamo incontrati varie volte con il sindaco Ascione, il quale gode della mia fiducia e stima. Ci ha riferito che è disponibilissimo a effettuare i lavori per ottenere le necessarie omologazioni dalla Federazione. Qualora non ci dovessero essere abbastanza fondi per portare a termine il progetto, allora sarebbe favorevole a dei finanziamenti privati. Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente ma la cosa importante sono le tempistiche: noi siamo pronti a fare domanda di ripescaggio ma anche il Comune dovrà essere pronto per far sì che ciò possa avvenire. Non vorrei che, come nel caso del Cerignola, il ripescaggio non fosse accolto per mancanza di autorizzazioni e/o stadio». Queste le parole del Presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro, secondo quanto riporta “Oplontini.com”.