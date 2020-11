Da sette anni manca il derby tra Palermo e Catania e lunedì, alle ore 21, le due squadre torneranno a sfidarsi. Proprio per parlare del derby la nostra redazione ha intervistato l’ex calciatore Cristian Zaccardo. Queste le sue dichiarazioni:

Secondo lei cosa manca al Palermo per fare il salto di qualità? La mancanza di gol (solamente 2 quelli siglati fin qui) può essere un fattore determinante?





«Non sono dentro al progetto, non ho visto il Palermo fin qui e non posso giudicare. Posso limitarmi a sperare che il Palermo vinca il derby, si riprenda e possa fare una striscia di vittorie consecutive. Costruire non è facile, anche per via del momento che viviamo. Purtroppo si deve un po’ improvvisare e non programmare; detto questo, se ad oggi il Palermo ha questo classifica significa che qualcuno ha commesso degli errori, ma spero che la piazza e quando parlo di piazza intendo squadra, dirigenza e tifosi riescano ad uscire da questo brutto inizio di stagione».