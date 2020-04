Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di Ilovepalermocalcio (CLICCA QUI) ha parlato così: «Zamparini sa cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Ha dato tanto alla città, ma le cose sono andate male ma ha dato tanto. Tutti speravamo in un finale diverso. Curkovic ha segnato le sorti del Palermo? Bisogna essere dirigente per sapere certe cose. Io ho vissuto poco Zamparini prima e dopo gli slavi, ma tutti non hanno fatto gli interessi di Zamparini e del Palermo».