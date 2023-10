Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni l’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino si è espresso in merito ad un ipotetico ritorno in rosanero in futuro.

Ecco le sue parole:

«Tornare al Palermo? Il mio numero di telefono è sempre lo stesso (ride, ndr). Come dicevo, c’è un legame talmente forte con la piazza che per qualsiasi ruolo, anche se ho già le idee chiare su cosa fare da grande, se Palermo chiama Sorrentino risponde».