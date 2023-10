Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni l’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino ha parlato in merito ai portieri rosanero Pigliacelli e Desplanches.

Ecco le sue parole:

«Credo che il Palermo abbia la coppia di portieri più forte di questo campionato di serie B. È chiaro che un solo giocatore non può fare la differenza, ma la cosa principale è cercare di chiudere questa stagione nel miglior modo possibile. Pigliacelli lo conosciamo tutti, è una garanzia per questa categoria. Desplanches l’ho visto, mi piace moltissimo. È giusto fare un passo alla volta e quindi per quest’anno è la coppia di portieri più forte che c’è».