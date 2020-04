Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di Ilovepalermocalcio (CLICCA QUI) ha parlato così: «Aneddoto che non ho mai raccontato? Quando non vivevamo un buon periodo organizzavamo cene a casa mia perché avevo il salone grande. Questo ci ha uniti ancora di più ed era bello ritrovarsi. Ricordo anche quando Zamparini mi chiamo per dirmi che esonerava Iachini e prendere Ballardini al suo posto. Gli chiesi perché e mi disse che non giocavamo bene. Eravamo noni in classifica e io non capivo, ma poi ho saputo che c’erano dei conflitti tra loro. Le sue telefonate erano un po’ colorite».