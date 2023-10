Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni l’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino ha ripercorso la sua esperienza in rosanero ripensando ai festeggiamenti in occasione della promozione in B del 2014.

Ecco le sue parole:

«Ho dei ricordi bellissimi. Sembra ieri ma son passati già quasi dieci anni, ogni volta che ne parlo mi vengono i brividi. Personalmente ho vissuto un’emozione grandissima, anche per aver ripagato l’affetto dei palermitani con questo successo riportando il Palermo dove meritava. Analogie? Ogni annata è a sé. Noi in quella stagione lì eravamo tanto forti, lo eravamo di più in quella serie B che l’anno dopo in A. Il Palermo anche quest’anno è forte, ma è chiaro che non è neanche bello fare paragoni. Tutti noi tifiamo per il Palermo e speriamo possa arrivare più in alto possibile»