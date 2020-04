Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di Ilovepalermocalcio (CLICCA QUI) ha parlato così: «Più forte tra Dybala Gilardino e Belotti? Più forte Dybala, più fiuto del gol Gila, ariete Belotti. Sono tre campioni, ma Paulo giocando alla Juventus ha qualcosa in più. Gilardino ha vinto tutto e Belotti continua a dire la sua, è l’attaccante della nazionale e se ci fosse stato l’europeo ci avrebbe fatto divertire».