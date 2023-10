Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni l’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino ha parlato del suo rapporto con la piazza palermitana.

Ecco le sue parole:

«Mi fa piacere ricevere quest’affetto ancora oggi dopo così tanti anni. Anche in questi due giorni in cui sono stato a Palermo me lo hanno dimostrato. Dal bambino piccolo alla persona più adulta, tutti si ricordano del sottoscritto. È un’emozione grandissima. Io e la mia famiglia portiamo Palermo nel cuore. Sorrentino per Palermo e Palermo per Sorrentino ci saranno sempre. C’è un legame forte che ci unisce».