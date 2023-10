Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni l’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino ha parlato della sua visita odierna al centro sportivo di Torretta.

Ecco le sue parole:

«Davvero molto bello, credo che per una squadra con queste ambizioni e una piazza come Palermo, avere a disposizione una struttura come questa sia tanta roba. Avere a che fare con una potenza del genere, una società che gestisce parecchie squadre a livello mondiale non può che essere un bene per tutti, per la piazza, per i giocatori e anche per la Sicilia. Stanno rispettando quanto detto all’inizio, con programmazione stanno portando il Palermo sempre più in alto anche con strutture che permettono alla prima squadra e al settore giovanile di stare al passo con i migliori club in Europa».