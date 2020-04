La Serie D, così come la Serie A, cerca di ripartire. Per farlo dovrà farlo in totale sicurezza. Il presidente della LND, Cosimo Sibilia, intervistato dalla redazione di Ilvoepalermocalcio.com ha parlato proprio del protocollo per ripartire. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Il calcio professionistico, in particolar modo la Serie A, sta cercando di ripartire con un protocollo sanitario rigidissimo. Questo potrà essere attuato dalla LND?

«Nel vertice con il Ministro dello Sport ho evidenziato la necessità di ottenere un protocollo adeguato al nostro movimento, sebbene anche quello presentato per i professionisti appaia ora in discussione. Siamo in attesa di indicazioni da parte delle autorità. In ogni caso deve esserci la sicurezza totale dal punto di vista sanitario».