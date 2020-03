Il campionato di Serie D e, a sua volta, le squadre partecipanti si stavano preparando per disputare la giornata di campionato in programma domenica. Tra queste anche il Palermo, che avrebbe dovuto affrontare il Corigliano per la 27^ giornata del girone I. Giornata che, come per tutti gli altri gironi, per via dell’emergenza Coronavirus è stata rinviata a data da destinarsi (clicca qui). Proprio su questo argomento Rinaldo Sagramola, l’Amministratore delegato dei rosanero, ha concesso una battuta alla redazione di Ilovepalermocalcio.com. Queste le sue dichiarazioni: «Stando alle motivazioni della LND è giusto rinviare le gare. Stanno cercando di dare del tempo alle società di organizzarsi proprio per far fronte a questa emergenza. Alla fine, per quanto strano possa sembra, credo sia corretto rinviare la giornata di campionato. Indicazioni su quando verrà recuperata la giornata? Al momento no – conclude Sagramola – credo verrà recuperata questa giornata senza slittamento del campionato».