Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «Rigore sbagliato all’esordio? Dopo il ritiro che era andato bene, ero carico e motivatissimo. Nonostante fosse un campo di patate, volevamo dare questa gioia ai circa 3000 tifosi presenti a Marsala. In pullman già pensavo a cosa sarebbe successo se avessi segnato davanti a tutte quelle persone. È capitato questo rigore per ho calciato abbastanza male. Poi per fortuna siamo riusciti a vincere ed è stato cancellato un po’ tutto. Ma la giornata successiva mi sono rifatto con una doppietta».